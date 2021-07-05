Özersay: “Maliye Bakanı haberim yok dedi, aynı gün işlem gerçekleştirildi”

Rauf Denktaş Üniversitesi’ne ‘Arazi çelişkisi’…

Rauf Denktaş Üniversitesi için ‘Arazi talebi’ne ilişkin Maliye Bakanı söylemleri ile yaşananlar arasındaki çelişkiye işaret eden HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Oğuz’un ‘işlem yapmadık’ demesine karşın Devlet Emlak Malzeme Dairesi’nce işlem yapıldığına vurgu yaptı.

YENİDÜZEN’in gündeme taşıdığı Rauf Denktaş Üniversitesi için ‘Arazi talebi’ konusunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özersay, Maliye Bakanı söylemleri ile yaşananlara arasında çelişki olduğunu ifade etti.

Özersay, “Malı̇ye bakanı değı̇lse bı̇le hükümette bı̇rı̇lerı̇ sı̇yasete yı̇ne arazı̇ pazarlıklarını bulaştırmış” diyerek yaşananları eleştirdi.

UBP-HP koalisyonu döneminde hukuka aykırı bulunduğu için söz konusu arazilerin kirasını iptal ettiklerini anımsatan Özersay, Maliye Bakanlığı’nın konuyla ilgili kararı iptal edip etmeyeceğini sordu.

10 gün önce Meclis konuşmasında Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a söz konusu arazi devrini sorduğunu, buna karşın “Herhangı̇ bı̇r ı̇şlem yapmadık” cevabını aldığını anlatan Özersay, malı̇ye bakanlığına bağlı daı̇re aynı gün bı̇r ı̇şlem yaptığını ifade ederek, bakanın Mecliste konuşma yaparken aynı gün içinde kendisine bağlı dairede yapılan işlemden haberi olmadığı tahminini yürüttü.

Özersay, “Bakan’dan habersiz böyle bir adım mı atıyor? Bu kadar tartışma konusu olmuş arazilerle ilgili olarak? Şimdi Maliye Bakanı kendisine bağlı Daire’nin bu işlemini geri alacak mı?” diye sordu.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“MALİYE BAKANI “HERHANGİ BİR İŞLEM YAPMADIK” DEMİŞTİ, AMA MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI DAİRE AYNI GÜN BİR İŞLEM YAPMIŞ MEĞERSE… MALİYE BAKANI DEĞİLSE BİLE HÜKÜMETTE BİRİLERİ SİYASETE YİNE ARAZİ PAZARLIKLARINI BULAŞTIRMIŞ BELLİ Kİ…

10 gün önce Meclis konuşmamda Maliye Bakanı’na sordum: “Dörtlü koalisyon döneminde siyasi krize neden olan ve dönemin Maliye Bakanı tarafından koalisyon ortaklarından habersiz şekilde Bakanın oğlunun firmasına kiralanan ve sonradan 40 değil 100 dönüm civarında bir arazi olduğu ortaya çıkan Metehan’daki araziler ne oldu? Bu konuda bize bazı bilgiler geliyor.

Biz UBP-HP koalisyonu döneminde Maliye Teftiş’in hazırladığı raporda bu kiralamalar HUKUKA AYKIRI bulunduğu için (yani sadece etik dışı değil hukuk dışı da olduğu için), kiralanan bu arazilerin kirasını iptal etmiştik”.

Maliye Bakanı Dursun bey soruma cevaben: “Biz herhangi bir işlem yapmadık, olduğu yerde duruyor ilgili firmanın bizden böyle bir talebi oldu, ancak biz bir işlem yapmadık” demişti. Ne zaman demişti? 24 Haziran 2021 tarihinde. Maliye Bakanı’nın bunu söylediği tarihte Maliye Bakanlığına bağlı Emlak Malzeme Dairesi resmi bir yazıyla bu arazilerin kiralanması için bir işlem yapmış meğer. Evraktaki tarih Bakan’ın Meclis’te bir işlem yapılmadığını söylediği tarih! 1) Bakan Meclis’te konuşma yaparken bu yazıdan haberdar mıydı? Sanmıyorum çünkü Dursun beyi tanıyorum, konuşurken bu evraktan haberdar olmuş olsaydı konuşmasında “herhangi bir işlem yapmadık” demezdi. 2) Bakan Meclis’te konuşma yaparken bu yazıdan haberdar değildi muhtemelen.

Hal böyleyse ve “konu mahkemededir ve biz bu arazilerle ilgili herhangi bir işlem yapmadık” diyorsa Bakan, o zaman Bakanlığa bağlı Emlak Malzeme Dairesi ne yapıyor?

Bakan’dan habersiz böyle bir adım mı atıyor? Bu kadar tartışma konusu olmuş arazilerle ilgili olarak? Şimdi Maliye Bakanı kendisine bağlı Daire’nin bu işlemini geri alacak mı?

Bu talep yazısı geri alınacak mı? Yoksa ilgili Daire’nin Bakan’a rağmen yaptığı işlem (eğer öyleyse) geçerli olmayı sürdürecek mi?

Ha bir de unutmadan, bu yazının üzerinde yazan “Maliye Bakanı Eli ile” ifadesi ne anlama geliyor?”