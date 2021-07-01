Rauf Denktaş Üniversitesi, Kermiya’daki arazileri istiyor!

Meclis’teki nisap pazarlığı ve hükümet krizinin de sebeplerinden olduğu iddia edilen “arazi talebi”ne YENİDÜZEN ulaştı.

Maliye,Turizm Bakanlığı’ndan arazileri talep etti!

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Rauf Denktaş Üniversitesi’nin müracaatı doğrultusunda, Şehir Planlama’nın yönetimindeki Kermiya’daki arazileri istedi.

YENİDÜZEN’e müracaatın Rauf Denktaş Üniversitesi’nden geldiğini açıklayan Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Mustafa Başarı, ilgili yazının da ‘Maliye Bakanı’nın talebi üzerine yazıldığını kaydetti.

Meltem SONAY

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Rauf Denktaş Üniversitesi’nin müracaatı doğrultusunda, Şehir Planlama’nın yönetimindeki Kermiya’daki arazileri istedi.

Meclis’teki nisap pazarlığı ve hükümet krizinin de sebeplerinden olduğu iddia edilen “arazi talebi”ne YENİDÜZEN ulaştı.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Mustafa Başarı’nın imzasını taşıyan 24 Haziran tarihli yazı ile Lefkoşa Kermiya Bölgesi’ndeki 10 parselin, ‘ÜNİVERSİTE YATIRIMI’ amacıyla yapılan müracaat doğrultusunda, Devlet Emlak ve Malzeme’ye verilmesi için kararın tadil edilmesi isteniyor.

‘Maliye Bakanı eli ile’ ibaresinin de dikkat çektiği yazıda, Şehir Planlama Dairesi’nin kontrol ve yönetimindeki arazilerin müracaata bağlı olarak kontrolünün Devlet Emlak ve Malzeme’ye verilmesi talep edildi.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Mustafa Başarı:

“Müracaat sahibi Rauf Denktaş Üniversitesi”

YENİDÜZEN’e müracaatın Rauf Denktaş Üniversitesi’nden geldiğini açıklayan Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Mustafa Başarı, ilgili yazının da ‘Maliye Bakanı’nın talebi üzerine yazıldığını kaydetti.

“Bize müracaat yapıldı, uygunluk var mı yok mu, işlemin olabilmesi için yazıyı yazdık. Maliye Bakanı’ndan bize talep geldi” diyen Müdür Başarı, ilgili yazının gönderildiğini ama henüz bir gelişme olmadığını da belirtti.

DP Genel Sekreteri Özcafer: “UBP, vekiller ile çirkin pazarlıklar içinde…”

Öte yandan Demokrat Parti'nin Genel Sekreteri Afet Özcafer YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “hükümete mensup bazı milletvekillerinin UBP ile çirkin pazarlıklar içerisinde olduğunu” söyledi, bu durumu kınadı.

Özcafer, kritik milletvekili sayısında olan hükümetin kimi vekiller ile “çirkin pazarlıklar yaptığını” duyduklarını ifade etti.