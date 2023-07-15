Raif Hızal Gürpınar'a alınmadığını açıkladı

Yıllarca BRT'de Yayın Planlama ve Denetleme Amirliği görevini üstlenen Raif Hızal, bugün Maronit köyü olan Aymarina'ya (Gürpınar) gittiğini ancak köy girişinde yapılan kimlik kontrolü sırasında kendisine giriş izni verilmediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hızal, köylülerden kendisine davet üzerine oraya gitmeye çalıştığını ve tüm ısrarlara rağmen yine de köye alınmadığını belirtti.

Raif Hızal'ın açıklaması şöyle:

Maalesef bugün bir kez daha yeni bir yasakla karşılaştık, Maronit Köylülerimizin (akrabalaımızın) daveti üzerine yapılacak etkinlik için Aymarina'ya (Gürpınar'a) gittim.

Köy girişinde yapılan kimlik kontrolünde listede ismimin olmadığnı söyleyen görevliler bana giriş izni vermedi. Muhtar ve diğer köylülerin ısrarı da bir sonuç vermeyince ayrıldım. Listede adım olsa ne olurdu onu da anlamadım, bu bir sosyal etkinlik ve ben bu ülkenin vatandaşıyım. Çok üzücü bir sonuç, bu "yasaklardan" nefret ediyorum. Sayısı gittikçe azalan insanlarla temasımızı engellemeleri hakikaten çok düşündürücü.