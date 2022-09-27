Rahvancıoğlu’nun da Türkiye’ye girişine izin verilmedi

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı, Çalışma Bakanlığı müfettişlerinden kamu görevlisi Münür Rahvancıoğlu’na Türkiye’ye giriş izni verilmedi.

Ankara’da temaslarda bulunmak üzere bu sabah adadan ayrılan Bağımsızlık Yolu heyetinde yer alan Rahvancıoğlu'nun Ankara’ya girişi engellendi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre heyet “Kıbrıs Türk halkının yürüttüğü mücadeleyi Türkiye’deki sosyalist çevrelere aktarmayı ve ilişkiler geliştirmek” hedefiyle Ankara ziyareti gerçekleştirmişti.

Girişi N-82 kodu gerekçe gösterilerek engellenen Rahvancıoğlu'nun Ankara’dan Kıbrıs’a gelecek olan bir uçakla gün içinde adaya geri gönderilmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili ilk değerlendirmede bulunan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan “Baskılar ne bizleri yıldıracak ne de bir adım geri atmamızı sağlayacaktır” dedi.

Rahvancıoğlu ile birlikte Türkiye’ye girişi engellenen Kıbrıslı Türklerin sayısı 7’ye yükselmiş oldu.

Daha önce de eski Cumhurbaşkanlığı Basın Koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı Ahmet Cavit An, eski parlamenter Okan Dağlı, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan ve BRTK eski Müdürü Aysu Basri Akter’in Türkiye’ye girişine izin verilmemişti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı olarak atanan Tahsin Ertuğruloğlu, bu yöndeki kararların Türkiye’ye ait olduğunu söylemişti.