"Provokasyon yapıyorsun"

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'in Acil Durum Hastanesi'nde yaşanan skandal olay üzerine basına yaptığı açıklamanın ardından, tedavi gören 6 bebekten birinin teyzesi soru sordu, Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Ali Hüdaverdi acılı teyzeye "provokasyon yapma" dedi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, soru almayacağını belirtmiş, acılı teyze "istifa etmeyi düşünüyor musunuz" diye sormuştu.

Hüdaverdi'nin ilk olayı değil...

Hüdaverdi, Lefkoşa’daki Zahra Sokak’ta meydana gelen şiddet olaylarına da karışmıştı. 13 gün boyunca 'bulunamayan' Hüdaverdi, günün sonunda polise teslim olmuştu. Hüdaverdi, ayrıca ‘kayıp’ olduğu süreçte işe gitmediği, ‘hastaydım’ demesine rağmen bakanlığa rapor vermediği ve mahkemeye riayet etmediği suçlamalarıyla da karşı karşıya.