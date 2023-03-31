Protokolden, Mağusa’ya “ilahiyat koleji” çıktı

TC – KKTC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in, düzenlenen törende imza attığı anlaşmanın detayları, düzenlenen basın toplantısında aktarıldı.

Basın toplantısında Üstel’den sonra konuşan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 9 milyar 500 milyon TL’lik kaynağın hibe ve kredi olarak aktarılacağını söyledi.

Maraş bölgesine 1192 konuttan oluşan Derinya Sosyal Konut projesini başlatacaklarını ifade eden Oktay, Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi yapımına da başlayacaklarını bildirdi; Alayköy Sanayi Bölgesi’nin altyapı atık su problemlerini çözeceklerini ifade etti.

500 milyon TL kaynak kullanılarak yapımına devam edilen Girne’deki askeri hastanenin bu yıl bitirileceğini söyleyen Oktay, Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane için de adımın atılacağını söyledi.

Oktay, adadaki enerji sorunlarının giderilmesi için ASELSAN ile anlaşma imzalayacaklarını, ayrıca yine ASELSAN sistemi ile akıllı karayolu ulaşım ağı yaratacaklarını ifade etti.

Oktay ayrıca, Mağusa İlahiyat Koleji için kaynak ayrımı yaptıklarını da söyledi.

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