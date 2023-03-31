İşte 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın detayları

TC – KKTC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in, düzenlenen törende imza attığı anlaşmanın detayları, düzenlenen basın toplantısında aktarıldı.

Basın toplantısında ilk sözü alan Ünal Üstel, protokolle 9 milyar 500 milyon TL’lik bir kaynağa erişileceğini aktardı.

Protokolün, ihtiyaçlara yönelik talepler doğrultusunda hazırlandığını söyleyen Üstel, protokolde 26 yeni okul projesinin yer aldığını, söz konusu okulların, Şampiyon Meleklerin isimlerini taşıyacağını bildirdi.

Protokolde ayrıca, Lefkoşa’ya 500 yataklı yeni bir devlet hastanesi yapımının başlatılması için ihale süreçlerinin hızla tamamlanması ve hastane yapımının hemen başlamasına da yer verildiğini aktaran Üstel, yeni Güzelyurt Hastanesi ve yeni Girne Hastanesi’nin tamamlanması ile Pamuklu’ya yeni bir sağlık merkezi yapımının da protokol maddeleri arasında yer aldığını bildirdi.

Üstel ayrıca depreme hazırlık kapsamında bazı desteklerin de verileceğini, öte yandan yollara akıllı kavşak sisteminin getirilip tamamlanması konularının da protokolde yer aldığını ifade etti.