Prof. Demirsoy “İklim Krizi ve İklim Değişimine Uyum” başlıklı konferans verdi

“Yeşil Okullar Projesi” kapsamında Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile Uluslararası Final Üniversitesi işbirliğinde ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu iletişim sponsorluğunda Prof. Dr. Ali Demirsoy “İklim Krizi ve İklim Değişimine Uyum” konulu konferans verdi.

Konferansta konuşan GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, 3’üncü yılına giren Yeşil Okullar Projesi ile ilk, orta, lise meslek lisesi ve özel eğitim okullarını kapsayan 70 okula ulaşıldığını ifade etti.

Kavuklu, İklim krizi ve adaptasyonu üzerine çalışma yapılacağini da belirtti.

Uluslararası Final Üniveristesi Mütevelli Heyeti As Başkanı İbrahim Taşel de, gelecekte yaşanabilir bir dünya için, geleceğin liderleri olan çocukların çevre bilinciyle yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.