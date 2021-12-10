Pozitif vakalara karantina bitiminde PCR test yok

Karantina sürecindeki Pozitif vakalara izoledeki 11. günden sonra test yapılmadan karantinadan çıkması kararlaştırıldı. Temaslı olduğu için izolede olan kişilerin ise karantina bitiminde eskisi gibi PCR teste tabi tutulacağı belirtildi.

Temaslı Takip Merkezi’nden edinilen bilgide, Dünya Sağlık Örgütü protokolüne uygun olarak, Covid-19 pozitif kişilerin 11’inci günden sonra bulaştırıcı olmadığı için test yapılmadan karantinadan çıkması kararlaştırıldı.



Ancak, temaslı kişiler teste tabi tutulacak.



Hatırlanacağı üzere pozitif vakalar da karantina bitiminde PCR testi yaparak negatif sonucu aldıktan sonra izolesi son buluyordu.