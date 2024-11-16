Pompeii aşırı turizmle mücadele için ziyaretçi sayısını sınırlıyor

Geçtiğimiz yaz ziyaretçi akınına uğrayan antik Roma kentinde, aşırı turizmle mücadele kapsamında ziyaretçi sayısının günlük 20 bin ile sınırlandırılması ve kişiselleştirilmiş bilet uygulaması da dahil olmak üzere bir dizi önlem alınacak.

İtalya'daki antik kent Pompeii, aşırı turizmi önlemek ve MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasının ardından kül ve kaya altında kalan Roma kentinin dünyaca ünlü kalıntılarını korumak amacıyla yeni önlemler getirmeye hazırlanıyor.