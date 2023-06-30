Polonya'dan AB'ye göçmen resti

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği'nin (AB) iltica politikasında planladığı düzenlemeye ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Üye ülkeleri, sığınmacıları kabule zorlayacak her türlü planı veto etmeye kararlı olduklarını ifade eden Morawiecki, "Avrupa'ya bir saldırı yolda. Avrupa'nın sınırları güvende değil. Kıtamızın sakinlerinin güvenliği tehlikede" ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı, Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesinde sınırların güvenliğine yönelik bir plan önereceğini bildirdi.

Birlik üyelerinin Haziran ayı başında üzerinde mutabık kaldığı düzenleme, yoğun sığınma başvurusuyla karşılaşan ülkelerin diğer üye ülkelerden yardım talep etmesine olanak sağlıyor. Böyle bir durumda, iltica başvurusunda bulunan belirli oranda sığınmacıların başka ülkelere dağıtılması öngörülüyor. Mülteci kabul etmek istemeyen ülkelerin ise geri çevirdikleri her göçmen için 20 bin euro ödemesi, bu ödemelerin de göçmenlere yönelik projelerin finanse edileceği bir fona aktarılması planlanıyor.

Üçte ikilik bir çoğunlukla kabul edilen düzenlemeye Polonya ve Macaristan karşı çıkıyor. Bu iki ülke, düzenlenecek zirvede alınan kararın hukuki meşruluğunun masaya yatırılmasını hedefliyor.

Polonya Brüksel'e direniyor

Polonya Başbakanı Morawiecki, bu doğrultuda planlarının net olduğunu; göçmenlerin yeniden yerleştirilmesine, üye devletlerin veto hakkının ve özgürlük ilkesinin ihlaline, kimi devletlerin karar alıcı olarak tek başına hareket etmesine ve Brüksel'in dayattığı cezalara "hayır" diyeceklerini söyledi.

Polonya ve Macaristan'ın yanı sıra, Çekya da AB'nin 2015'te kabul ettiği sığınmacı kotasına karşı çıkarak, ülkelerine bu kotaya göre sığınmacı kabul etmeyi reddetmişti. Avrupa Adalet Divanı, 2020'de bu ülkelerin Birliğin düzenlemelerine aykırı hareket ederek yasaları çiğnediğine hükmetmişti.

Frontex: AB'ye girişlerde önemli bir artış var

AB'ye düzensiz göçün son dönemde artış gösterdiği belirtiliyor. AB Sınır Koruma Ajansı'nın (Frontex) verilerine göre bu yıl, Ocak-Mayıs ayları arasında Birliğe 50 bin 300'den fazla yasa dışı giriş denemesi oldu. Bu verinin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık iki kat artışa tekabül ettiği; hatta 2017'den bu yana görülen en yüksek oran olduğu belirtildi.

Bu rakam önemli bir artışa işaret ediyor olsa da yıllardır iç savaşın pençesinde olan Suriye'den, Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi komşu ülkelere giden sığınmacı sayısına oranla oldukça düşük kalıyor.