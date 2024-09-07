Polisten sahte para uyarısı

Polis Genel Müdürlüğü, 4 Eylül'de Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir markette sahte para tedavüle sürüldüğünü açıklayarak, vatandaşı uyardı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, tedavüle sürülen 1 adet sahte 100 doların seri numarasının KB79514703Q olduğu bilgisi verildi.

Yürütülen soruştuma kapsmında üç kişinin zanlı olarak tutuklandığını açıklayan polis şu uyarıyı yaptı:

"Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur."