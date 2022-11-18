Polisten ‘Makas Operasyonu’: 430 gram uyuşturucu, 1 tutuklu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği Makas Operasyonu kapsamında, evinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeler ele geçirilen 34 yaşındaki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı Makas Operasyonu kapsamında, dün 34 yaşındaki E.G.’nin (E) Yeniboğaziçi’ndeki evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, toplam 430 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü ile toplam 10 adet MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındı. Operasyonda E.G. tutuklandı.