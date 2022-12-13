Polis’ten Lefkoşa-İskele Anayolu için yoğun yağış uyarısı

Polis, Lefkoşa-İskele Anayolu üzerinde, Serdarlı-Çukurova köyleri arasındaki güzergahta etkili olan yoğun yağmur nedeniyle yolda su birikintileri oluştuğunu duyurdu, sürücüleri uyardı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Lefkoşa-İskele Anayolu üzerinde, Serdarlı-Çukurova köyleri arasındaki güzergahta (okman Matbaa önleri) etkili olan yoğun yağmur yağışı nedeniyle yol içerisinde su birikintileri oluşmuştur. Bu yol güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.”