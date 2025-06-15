Polisten kaçarak balkondan atlayan kadının ayakları kırıldı

Girne’de Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda, izinsiz döviz alışverişi yaptığı tespit edilen üç kişi tutuklandı. Operasyon sırasında polisten kaçmak isteyen bir kadın, apartman balkonundan atlayarak yaralandı.

Polis bültenine göre dün saat 14.00 sıralarında, Girne’de bir apartman dairesine yapılan operasyonda D.U.E. (K-39) ve C.P.I. (K-22)’nin yetkili makamlardan izinsiz şekilde döviz alım-satımı yaptığı belirlendi. Söz konusu ikametgahta yapılan aramada bir para sayma makinesi, yedi dizüstü bilgisayar, bir tablet, on iki cep telefonu, iki şifrematik, muhtelif evrak ve çeşitli para birimlerinde yüksek miktarda nakit bulundu.

Emare olarak alınan paralar arasında 229.400 TL, 2.365 Euro, 1.904 Amerikan Doları, hasarlı halde 772 Amerikan Doları, 170 İngiliz Sterlini, 10 Euro, 25 İskoçya banknotu ve 1.910 TL yer aldı.

Polislerin eve girmek üzere olduğu sırada, içeride bulunan A.O. (K-36) isimli kadın, polisi fark edince kaçmak amacıyla apartmanın ikinci katındaki balkondan atladı. Zemine düşen A.O. yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki ayağında kırık teşhisi konulan A.O., ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Yapılan muhaceret kontrolünde A.O.’nun ülkede yasal statüsü bulunmadığı ve izinsiz ikamet ettiği tespit edildi. D.U.E., C.P.I. ve A.O. tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.