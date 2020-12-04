Poliste hücreye uyuşturucu bırakırken yakalandılar

Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalan zanlılar F.D., D. K. ve T. T. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olguları aktar. Polis, 3 Aralık’ta Narkotik tarafından alınana bilgide Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde tutukluların bulunduğu odaya uyuşturucu atılacağı bilgisinin alındığını söyledi. Polis, zanlı Fuat Demirtaş’ın 12 gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 13 tam 3 kesik uyuşturucu olduğuna inanılan hap ve bir miktar uyuşturucu içerdiğine inanılan toz maddeyi hücrenin penceresine bırakırken yakalandığını belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında zanlı F. D.’ın aynı gün Mağusa’dan zanlı D. K. ve zanlı T.T.ile birlikte Lefkoşa’ya geldiklerinin öğrenildiğini ve zanlıların tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, analiz raporlarının beklendiğini ve zanlıların cep telefonlarının şifrelerini vermeyip, yardımcı olmadıklarını belirtti. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.