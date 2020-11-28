Polislere saldırıp darp ettiler

Lefkoşa'da alkollü içki tesiri altında taşkınlık yapan zanlılar C.U.O., A.F.C., ve E.W.E., kendilerini uyaran polislere saldırıp ‘kasti hasar’ ve ‘ciddi darp’ suçunu işlemeleri üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Polisleri darp ettiler, yeleğini yırttılar…

Polis memuru Güralp Kırcalılar olayla ilgili bulguları aktardı. Kırcalılar, zanlıların 28 Kasım tarihinde saat 00.15 raddelerinde Lefkoşa'da Girne Caddesi üzerinde sarhoş vaziyette yüksek sesle bağırıp çağırdıkları esnada Adli Şubede görevli iki polis memuru tarafından uyarıldıkları esnada zanlılar tarafından darp edildiklerini kaydetti.

Polis, zanlı E.W.E.’nin görevli bir polis memurunun üzerindeki polis yeleğini elleri ile çekip yırtılmasına sebebiyet vererek kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı A.F.C.’nin görevli polislere yardım etmek isteyen Lefkoşa'da sakin Osman VARAN'ın sağ gözüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Test yapmayı ret ettiler…

Polis memuru Güralp Kırcalılar, zanlıların güç kullanılarak suçüstü gereği tutuklandıklarını ve mesele ile ilgili olarak zanlıların alkol testi yapmayı ret edip gözlerinin kırmızı olmasından hareketlerindeki dengesizlikten ve ağızlarından gelen alkol kokusundan alkollü oldukları anlaşıldığını belirtti.

Polis ayni gün mesele ile ilgili olarak zanlı 2'in muhaceret izni kontrol edildiğinde 30.11.2020 tarihine kadar izinli olduğu ancak herhangi bir başvuru yapmadığının görüldüğünü, zanlılar 1 ve 3'ün ise muhaceret izinlerini kontrol ettiğimizde KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların hangi amaçla ülkede bulunduklarını araştırılacağını belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlılar aleyhime 2 günlük tutukluluk süresinin yeterli olacağını belirterek zanlıların 2 tutuklu beklemesine emir verdi.