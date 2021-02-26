Polislerden kaçtı, tutuklandı

Hamitköy’de polislerin kendisini durdurmak istemesi üzerine durmayarak kaçan zanlı B.H.P., daha sonra tespit edilmesi üzerine tutuklandı. Zanlı, tasarrufunda bulunan uyuşturucu madde ile ilgili olarak dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı.

Ramiz, zanlının kendisini durdurmaya çalışan polislerden kaçtığını ve yapılan araştırma neticesinde ikametgâhının tespit edilerek babası huzurunda evde yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi.

Ramiz, polislerin arama yaptığı sırada eve gelen zanlının tutuklandığını ve sözlü beyanında korktuğu için kaçtığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde söz konusu maddeleri 15 Şubat tarihinde Kıbrısın güneyinden ithal ettirdiği beyanında bulunduğunu belirterek araştırmaların sürdüğünü anlattı.

Polis, meseleyle ilgili aranmakta olan bir şahsın daha olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini dile getirerek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.