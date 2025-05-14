Polisin önünde zikzak çizdi, 239 miligram alkollü çıktı

Trafik kontrolünde 150 miligram alkol sınırını aşan araç sürücüsü O.Ü. mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı ve ehliyetine el konuldu.

Polis memuru Onur Tevfik Altıoğlu, mahkemede olguları aktardı.

Altıoğlu, 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa'da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde görevli trafik ekiplerinin devriyede bulundukları sırada, önlerinde seyreden ve yol içerisinde zikzak çizen RK 651 plakalı aracı kontrol amacıyla durdurduklarını söyledi.

Polis memuru, sürücünün hal ve hareketlerinin düzgün olmadığını, nefesinden alkol kokusu geldiğini belirterek kendisine alkol alıp almadığının sorulduğunu ve sürücünün "İçtim" cevabını verdiğini aktardı.

Sürücüye saat 23.25’te alkolmetre cihazıyla yapılan ilk ölçümde nefesinde 251 miligram alkol tespit edildiğini, ikinci ve son ölçümün ise saat 23.35’te yapıldığını ve bu ölçümde de 239 miligram alkol saptandığını belirten Altıoğlu, sürücünün yasal ihtar altında suçunun bildirildiğini ve ardından tutuklanarak Merkez Karakolu hücrelerine yerleştirildiğini ifade etti.

Polis, aktardığı olgular ışığında zanlının teminata bağlanmasını ve ehliyetine el konulmasını talep etti.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir kefilin 250 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve davaları görülünceye kadar ehliyetine el konulmasına emir verdi.