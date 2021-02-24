Polisin dur emrine uymadı kaçtı, uyuşturucuyla yakalandı

Hamitköy’de polislerin kendisini durdurmak istemesi üzerine kaçan zanlı B.H.P daha sonra tespit edilmesi üzerine tutuklandı. Zanlı tasarrufunda bulunan uyuşturucu madde ile ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir, zanlının kendisini durdurmaya çalışan polislerden kaçtığını ve yapılan araştırma neticesinde ikametgâhının tespit edilerek babası huzurunda evde yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi.

Kurtbir polislerin arama yaptığı sırada eve gelen zanlının tutuklandığını ve sözlü beyanında korktuğu için kaçtığını belirtti. Polis zanlının akabinde, tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi gizlediği yeri göstermesi üzerine emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının ifadesinde söz konusu maddeleri 15 Şubat tarihinde Kıbrıs’ın güneyinden ithal ettirdiği beyanında bulunduğunu belirterek araştırmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.