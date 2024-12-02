Polisi görünce uyuşturucuyu otların içine attı… Üç tutuklu

Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde dün gece polisi görünce park halindeki araçtan inip tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi otların içine atan şahıs ile araçtaki iki kişi tutuklandı. Araçta bıçak ve tecavüz-i alet de tespit edildi.

Polis Basın Bülteni'ne göre olay, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri devriye yaparken yol kenarında park halinde bulunan bir araç içerisindeki şahısları şüpheli olarak görüp, kontrol maksatlı aracın yanına gitti. Polisi fark eden aracın şoförü M.V.B. (E-21), araçtan inip, tasarrufunda bulunan bir şeyi otların içine attı. Polis, yaptığı inceleme sonunda atılan maddenin yaklaşık 1 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğunu tespit etti.

Araçta yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağrılığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet bıçak ve ahşap sopa bulundu.

Soruşturma kapsamında M.V.B., ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen konu araçtaki yolcular E.K. (E-19) ve İ.C. (E-24) tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.