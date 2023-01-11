“Polisi görünce uyuşturucuyu çöpe attı”

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlı E. S.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzur Operasyonu’nda Lefkoşa’da bir otelde yapılan rutin kontrolde oda içerisinde polisi gören zanlı E. S.A’nın tasarrufundaki 4 gram ağırlığındaki hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi tuvalete attığı esnada tespit edildiği ifade edildi.

Mahkemede bilgi veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, zanlı E. S.A’nın kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 10 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen Huzur Operasyonu’nda Lefkoşa’da bir otelde yapılan rutin kontrolde oda içerisinde polisi gören zanlı E. S.A’nın tasarrufundaki 4 gram ağırlığındaki hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi tuvalete attığı esnada tespit edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtip, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.