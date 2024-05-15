“Polisi görünce balkondan atladı, bir apartmanın çatısında bulundu”

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan M.F. ile J.R. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin bulguları aktaran polis, Pazartesi ve Salı günü zanlı M.F.’nin evinde uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisini aldıklarını belirtti.

Salı günü zanlının Hamitköy’deki evine gidildiğini anlatan polis, kapıyı çaldıklarını ancak kapının açılmadığını, bu sırada zanlının birinci kattaki balkondan atlayıp kaçtığını belirtti.

Polis, evde yaptıkları aramada 26 gram ağırlığında hintkeneviri ile madde satışından elde edildiği düşünülen 500 Dolar’ın bulunup emare alındığını kaydetti.

Polis, operasyon esnasında evde bulunan zanlı J.R.’nin soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti.

Polis, kaçan zanlının aynı gün Hamitköy’deki bir apartmanın çatı katında tespit edildiğini ve şortunun cebinde yaklaşık bir gram uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının konu maddeyi aranan bir şahıstan Pazartesi günü 35 gram olarak 200 sterline aldığını ve 7 gramını iki kişiye 500 dolara sattığını tespit ettiklerini belirtti.

Polis, zanlı J.R.’nin Gönyeli’deki evinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyledi.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Polisin ardından söz alan J.R., M.F.’nin kız arkadaşı olduğunu, suçla hiçbir bağının bulunmadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.