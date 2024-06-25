Polisi gören zanlı aracındaki uyuşturucu maddeleri dışarı attı

Trafikte aracında şüpheli görülen zanlı M.B, polisi fark ederek 13 ayrı pakette 10 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu ve 6 adet tam, bir adet yarım uyuşturucu hapı araçtan attı. M.B. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru Kesat, 24 Haziran’da 18.30’da trafikte aracında şüpheli görülen zanlının, polisi fark edip, 13 ayrı pakette 10 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu ve 6 adet tam, bir adet yarım uyuşturucu hapı araçtan attığını açıkladı.

Polis, zanlının tutuklandığını, araçtan atılan maddelerin bulunup emare alındığını belirtti.

Kesat, zanlının uyuşturucuyu aynı gün içimliği için aldığı yönünde beyanda bulunduğunu kaydetti. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyleyen Kesat, uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.