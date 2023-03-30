Polise toplumsal olaylarda kullanılan zırhlı araç hibe edildi
Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Genel Müdürlüğü’ne toplumsal olaylarda kullanılan 2 adet akrep tarzı zırhlı araç ve çeşitli silahlar hibe etti
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Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İşbirliği Eylem Planı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü bugün düzenlenen törenle KKTC Polis Genel Müdürlüğüne (PGM) 2 araç ve çeşitli teçhizat hibe etti.
Konuşmaların ardından Türker ve Kuni devir teslim protokolünü imzaladı. Tören hibe edilen malzemelerin tanıtımı ile sona erdi.
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