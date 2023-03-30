Polise toplumsal olaylarda kullanılan zırhlı araç hibe edildi

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İşbirliği Eylem Planı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü bugün düzenlenen törenle KKTC Polis Genel Müdürlüğüne (PGM) 2 araç ve çeşitli teçhizat hibe etti.

Konuşmaların ardından Türker ve Kuni devir teslim protokolünü imzaladı. Tören hibe edilen malzemelerin tanıtımı ile sona erdi.