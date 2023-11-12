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Polise sevk edilirken araçtan atladı ağır yaralandı, hastaneden kaçmaya çalışırken de 8 metre yükseklikten düştü

Polise sevk edilirken araçtan atladı ağır yaralandı, hastaneden kaçmaya çalışırken de 8 metre yükseklikten düştü

İskele’de evrak eksikliği nedeniyle polise sevk edilen sivil araçta  yolcu olarak bulunan  37 yaşındaki David Nnadozie Amalu dışarıya atlayarak ağır yaralandı. Aynı kişi, kaldırıldığı hastaneden de kaçmaya çalıştı, 8 metre yükseklikten aşağıya düştü.

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İskele’de evrak eksikliği nedeniyle polise sevk edilen sivil araçta  yolcu olarak bulunan  37 yaşındaki David Nnadozie Amalu  arka kapıdan  dışarıya atlayarak ağır yaralandı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek  tedavi altına alınan  Amalu  dün hastanenin 8 metre yüksekliğindeki  penceresinden atlayarak kaçmaya  çalıştı. Amalu bel kemiği kırığı teşhisiyle nöroloji servisinde müşahede altına alındı.

Polis açıklamasına göre,  7 Kasım Salı günü evrak eksikliği nedeniyle polise sevk edilen araçtan atlayan Amalu, kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Dün saat 05.00 sıralarında, hastanenin penceresinden atlayarak  kaçmaya çalıştığı sırada 8 metre yükseklikten zemine düşerek yaralanan Amalu’yla ilgili soruşturma sürüyor.

“Araçtan atladı, yoğun bakıma kaldırıldı”“Araçtan atladı, yoğun bakıma kaldırıldı”

 

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