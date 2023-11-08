“Araçtan atladı, yoğun bakıma kaldırıldı”
İskele’de, evrak eksikliği nedeniyle polise sevk edilen bir aracın arka koltuğunda oturan şahıs, araçtan atladı; ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı.
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İskele’de, evrak eksikliği nedeniyle polise sevk edilen bir aracın arka koltuğunda oturan şahıs, araçtan atladı; ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, Salı günü saat 17.00 sıralarında İskele’de meydana geldi.
Evrak eksikliği nedeniyle polise sevk edilen bir aracın arka koltuğunda yolcu olarak bulunan 37 yaşındaki Davıd Nnadozıe Amalu’nun, “aracın arka kapısını atladığını” bildiren polis, şahsın yaralandığını aktardı.
Açıklamada, söz konusu şahsın, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi sonucu, Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığı ifade edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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