Polis: “Zanlının evinde 20 gram uyuşturucu tespit edildi”

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı G.O.E bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktararak, zanlının Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27 Temmuz 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından zanlının evinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 20 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve zanlının suçüstü gereği tutuklandığını söyledi..

Polis, meseleyle ilgili zanlının gönüllü ifadesinde 18.07.2021 tarihinde 500 TL karşılığında aranan bir başka kişiden tespit edilemeyen miktarda uyuşturucu alıp tükettiğini ve yine ayni şahıstan olay günü 500 ABD doları karşılığında konu 20 gram hintkenevirini aldığının tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının serbest kalması halinde aranan şahsa müdahale etme durumu olduğunu söyledi. Polis, meselenin tahkikatın yeni başladığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.