Polis: Zanlının evinde 12 gram ağırlığında uyuşturucu tespit edildi

Lefkoşa'da bir adreste 28 Ocak 2022 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 12 gram uyuşturucuya rastlanılması sonrasında tutuklanan zanlı E.C.A 2 gün tutukluluk aldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlının alınan ihbar üzerine tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığını öğrenildiğini belirtti. Polis, 28 Ocak 2022 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin, Lefkoşa’da ikamet ettiği adreste zanlının pencereden siyah bir poşet attığını ve evinde mahkeme emri ile yapılan aramada zanlının gösterimi ile içinde yaklaşık 12 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Polis, zanlının evinde ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kraşerin bulunup emare alındığını söyledi. Polis, soruşturma kapsamında zanlının uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri 16 Ocak’ta şu anda aranan bir kişiden 8 bin 100 TL’ye 25 gram olarak alıp, bir miktarını içtiğini, bir miktarını da 3 bin TL karşılığında sattığının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, zanlının serbest kalması halinde aranan şahıs ve emarelere, alınacak ifadelere etki edebileceğini söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.