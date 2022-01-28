Polis: Zanlı, uyuşturucuyu satacağını itiraf etti

Lefkoşa’da aracında uyuşturucu madde tespit edilen zanlı O.M tutuklandı.

Polis, olayla ilgili aranan kişi olduğunu açıkladı, zanlı hakkında. 5 gün tutukluluk kararı alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, 26 Ocak’ta saat 20:15 raddelerinde, Lefkoşa'daNarkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli şekilde seyir eden ZLZ 204 plakalı Ford Fiesta marka kiralık salon aracın kontrol edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tasarrufundaki kendisine ait küçük el çantası içerisinde beş ayrı paket halinde yaklaşık 8 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Aynı gün zanlının kaldığı evde de arama yapıldığını dile getiren polis, kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak, zanlıdan yapılan soruşturmalarda, söz konusu uyuşturucu maddeleri, 26 Ocak’ta Lefkoşa’da aranan isimli bir şahıstan 5 paket olarak aldığı ve bu şahsın yönlendirmesiyle başka şahıslara satacağını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlının yine aynı şahıstan 26 Ocak’ta 6 paket olarak aldığı ve 300 TL karşılığında yönlendirileceği kişilere vereceğinin tespit edildiğini söyledi, 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.