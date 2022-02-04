Polis: Zanlı maddeyi 150 dolar karşılığında aranan bir kişiden aldı

Gönyeli’de yapılan baskında evinde 4 gram ağırlığında uyuşturucu tespit edilen zanlı C.A. mahkemeye çıkarıldı, zanlı 3 gün tutukluluk aldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, 3 Şubat’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından Gönyeli’de zanlı C.A.’nın evinde düzenlenen baskında 4 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının söz konusu maddeyi 150 dolara aranan bir kişiden satın aldığını ve içinden bir kısmını içerek tükettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın yeni başladığını, aranan bir kişi ve alınacak ifadeler olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.