Polis: “Yaralının hayati tehlikesi var”

Eski kız arkadaşıyla evleneceği gerekçesiyle 56 yaşındaki Ö.K.’yi bıçakla ağır yaralayarak öldürmeye teşebbüs eden 80 yaşındaki T.K. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis, Ö.K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.

Polis çavuşu Aykut Özkan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının “Taammüden Adam öldürmeye teşebbüs”, “Ağır yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, 1 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da yaşanan olayda, zanlının aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan kavga sonucu tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu mavi saplı, ağız uzunluğu 6 cm, toplam uzunluğu 13.5 cm olan metal bıçakla 56 yaşındaki Ö.K.’yi yaraladığını açıkladı.

Polis, zanlının bıçağı dört kez sallayarak Ö.K.’nin sol göğüs ve koltuk altı bölgesine vurduğu, sol meme ucu yanında 2 cm, sol meme başının 9 cm, sol kol altı ön yanında 4 cm ve sol arka iç yüzeyde 4 cm'lik delik oluştuğunu belirtti.

Polis, yaralanmalar sonucunda akciğer çevresinde 2 cm seviyesinde kesici alet yaralanması oluştuğu ve zanlının “taammüden adam öldürmeye teşebbüs” ettiğini ifade etti.

Polis, yaralının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Zanlının bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını kaydeden polis, aynı tarihte ikametgahında yapılan aramada mutfak içerisinde dolapta kullanılan 6 cm ve toplam uzunluğu 13.5 cm olan mavi saplı metalden mamül bıçağın bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Zanlının aynı gün itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu, zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki edeceğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.