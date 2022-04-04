Polis: “Uyuşturucuyu tutuklu bulunan bir başka zanlıdan aldığı tespit edildi”

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı F.A.F. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlının üzerinde satışa hazır bulunan uyuşturucuları, tutuklu bulunan bir başka zanlıdan aldığını söyledi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, zanlı F.A. F.’nin kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma, verme ve tasarrufu suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 31 Mart tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Zanlı-1 F.A. F.’nin (E-23) Küçük Kaymaklı Lefkoşa adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada, 8 paket halinde satışa hazır yaklaşık 8 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış olup zanlının tutuklandığını anlattı. Polis, akabinde zanlının yapılan soruşturmalarında tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri, Mağusa’da uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan başka bir zanlıdan 200 Amerikan Doları karşılığında 10 gram olarak aldığının tespit edildiğini belirtti. Polis, tahkikat devam ettiğini söyleyerek, zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.