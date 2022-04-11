Polis: “Uyuşturucuyu 5 bin dolara aldılar”

Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaparken uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar E.C ile T.N.M, F.T.T hakkında 8’er gün tutukluluk kararı alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı.

Polis, Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan E.C’ye ait siyah renk el çantası içerisinde 16 adet Nestle marka Mısır gevreği paketi içerine gizlenmiş yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Olay sonrasında zanlı E.C ile T.N.M’nin tutuklandığını belirten Ramiz, zanlı T.N.M’nin gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

“5 bin dolar karşılığında aldı”

Ramiz, zanlının uyuşturucu maddeyi 5 bin dolar karşılığında zanlı F.T.T’nin istemi üzerine konu uyuşturucuyu ithal ettiklerini itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlı 3’ün de gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Telefon yazışmaları var…

Polis, zanlı F.T.T’nin tasarrufunda üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan presleme makinesi ile şeffaf poşetler bulunduğunu anlattı.

Ayrıca zanlı F.T.T ile T.N.M’nin telefon yazışmalarında uyuşturucuyu havalimanında X-Ray cihazına takılmadan nasıl geçireceklerine dair konuşmalar belirlediğini kaydeden polis, ayrıca zanlı F.T.T’nin zanlı T.N.M’ye kalacağı oteli ayarladığını belirtti.

8 gün tutukluluk

Polis, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.