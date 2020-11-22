Polis sürücüleri uyardı

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda Gönyeli istikametindeki trafik tek şeritten verilecek.

Polisten verilen bilgiye göre, Alpet Trafik Işıkları ile Atatürk Stadyumu Trafik Işıkları arasında etkili olacak bu uygulama, su isale hatlarındaki çalışma nedeniyle yapılıyor.

Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri; trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.