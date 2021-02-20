Polis şiddetine karşı yürüyüş

Lefkoşa’nın güneyinde “Kolokasi Parkında” geçtiğimiz hafta yaşanan polis şiddetine yönelik protesto yürüyüşü düzenlendi.

Otorite ve yolsuzluk karşıtı bir yürüyüş, şu sıralarda olaysız devam ediyor.

Etkinliğe ilişkin dün basında yer alan haberlerde “bazı sorunlu kişilerin etkinliğe sızacağı ve olay çıkarmaya çalışacaklarına dair bilgilere sahip olduğu” ifade edilmişti.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, polis basın sözcüsü ise açıklamasında, ellerinde geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen protesto gösterisinin barışçıl olmadığını gösteren fotoğraflar ve videolar bulunduğunu dile getirmişti.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, polisin Lefkoşa’nın güneyinde ve Limasol’da yapılacak olan iki protesto gösterisi konusunda tüm olasılıklara karşın organize olduğunu ve bu hususta plan tatbikatları yaptığını yazmıştı.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan haberde, geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olaylarda polisin orantısız güç kullanıp kullanmadığının araştırılması için 4 cezai soruşturma memuru atandığı ve bunların araştırmalarını tamamlamak için 3 aya sahip olacakları da belirtilmişti..

Bu arada gazeteler, Limasol Polis Müdürlüğü önünde yaklaşık 50 kişi tarafından barışçıl bir protesto etkinliği düzenlendiğini ve etkinlik sırasında Polisin geçtiğimiz Cumartesi günkü protesto etkinliğini ele alışı ile devletin pandemiyi yönetiminin protesto edildiğini yazmıştı.

Eyleme katılımın geçen haftakinden fazla olduğu dikkat çekerken, yolsuzluğa karşı sloganlar içeren pankartlar da taşınıyor.

Kolokasi Parkı'nda, surların yanında toplanan kalabalık yürüyüşe geçti, meclise gitmeleri bekleniyor.

Geçen hafta polis tazyikli su ve biber gazı kullanarak katılımcılara müdahale etmiş, yaralananlar da olmuştu. Eylemi yine cok sayıda polis yakından takip ediyor.