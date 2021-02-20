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Güneydeki eylemden kareler

Güneydeki eylemden kareler

Lefkoşa’nın güneyinde “Kolokasi Parkında” geçtiğimiz hafta yaşanan polis şiddetine ve devletteki yozlaşmaya yönelik protesto yürüyüşü düzenlendi, barış ve yeniden birleşme çağrısı yapıldı.

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Lefkoşa’nın güneyinde “Kolokasi Parkında” geçtiğimiz hafta yaşanan polis şiddetine yönelik protesto yürüyüşü düzenlendi.

Hükümete ve polise öfkesini meydanlara taşıyan Kıbrıslı Rumlar, pandemiye rağmen geniş katılımlı bir eylem organize etti. 

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Beş binden fazla kişinin katıldığı yürüyüşte polis şiddet ve devletteki yozlaşma protesto edildi, barış ve yeniden birleşme çağrısı yapıldı.

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Neredeyse tüm eylemcilerin siyah giyindiği yürüyüşte hayvan haklarından, sivil özgürlüklere kadar farklı farklı kesimler seslerini duyurdu.

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Yürüyüşte Kıbrıs Cumhuriyeti'nin mültecilere karşı tutumu da protesto edildi. 

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Türkçe/Rumca üzerinde Sağlık, Dayanışma ve Direniş yazılı iki dilli pankart da açıldı.

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İşte eylemden öne çıkan kareler:

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Fotoğraflar: Reuters, CyprusMail, Sosyal Medya / George Galatis

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