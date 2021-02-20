Güneydeki eylemden kareler

Lefkoşa’nın güneyinde “Kolokasi Parkında” geçtiğimiz hafta yaşanan polis şiddetine yönelik protesto yürüyüşü düzenlendi.

Hükümete ve polise öfkesini meydanlara taşıyan Kıbrıslı Rumlar, pandemiye rağmen geniş katılımlı bir eylem organize etti.

Beş binden fazla kişinin katıldığı yürüyüşte polis şiddet ve devletteki yozlaşma protesto edildi, barış ve yeniden birleşme çağrısı yapıldı.

Neredeyse tüm eylemcilerin siyah giyindiği yürüyüşte hayvan haklarından, sivil özgürlüklere kadar farklı farklı kesimler seslerini duyurdu.

Yürüyüşte Kıbrıs Cumhuriyeti'nin mültecilere karşı tutumu da protesto edildi.

Türkçe/Rumca üzerinde Sağlık, Dayanışma ve Direniş yazılı iki dilli pankart da açıldı.

İşte eylemden öne çıkan kareler:

Fotoğraflar: Reuters, CyprusMail, Sosyal Medya / George Galatis