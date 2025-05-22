Polis ses şikayeti için gitti, 5 kaçak yakalandı

Gönyeli’de bir apartman dairesine yapılan gürültü şikayeti üzerine polisin gerçekleştirdiği kontrolde, ülkede izinsiz kaldıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında soruşturma sürüyor.

Olay, 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.30 sıralarında yaşandı. Gönyeli Polis Karakolu’na yapılan gürültü ihbarı üzerine Yaşar Kemal Sokak’ta bulunan bir apartman dairesine giden polis ekipleri, içeride Bangladeş uyruklu 5 kişinin bulunduğunu tespit etti. Yapılan kimlik kontrollerinde, zanlılar Ş.H. (39), A.R. (22), M.J. (35), S.H. (26) ve A.H. (21)'nin uzun süredir KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları ortaya çıktı.

Polis memuru Kemal Koca’nın mahkemeye aktardığı bilgilere göre, Ş.H. 238 gündür, A.R. 378 gündür, M.J. 268 gündür, S.H. 566 gündür ve A.H. 392 gündür izinsiz olarak ülkede bulunuyordu. Zanlılar, “suçüstü” hali gereği olay yerinde tutuklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın henüz yeni başladığını, İçişleri Bakanlığı ile gerekli yazışmaların yapılacağını belirterek zanlıların bir gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkemede olguları değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.