Polis sahte evrak için gitti, uyuşturucu da buldu: Zanlı teminata bağlandı

Lefkoşa’da sahte evrak düzenleme meselesi ile ilgili olarak yapılan operasyon narkotik operasyonuna dönüştü. Tutuklanan zanlı J.R.K yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, 18 Mart 2021 tarihinde gönyelideki bir ikametgâhta resmi belge düzenlendiği ve tedavüle sürüldüğü yönünde bilgi alındığını belirterek, aynı gün mali şube tarafından saat 11.50 raddelerinde zanlının ve kız arkadaşının bu ikametgâhta kaldığının belirlendiğini kaydetti. Evde mahkeme emriyle arama yapıldığını dile getiren Polis, yapılan aramada ikametgâhın tuvalet kısmında 442 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve zanlının suçüstü gereği tutuklandığını vurguladı.

Özder, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu maddeyi şubat ayı içerisinde aranmakta olan bir şahıstan 2 gram şeklinde aldığını ve bir kısmını tükettiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Ozan Özder mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını belirterek etki etme olasılığı olmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 5 bin TL değerinde nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.