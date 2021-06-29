Polis: “Komodin içerisinde uyuşturucu bulundu”

Lefkoşa’da 25 Haziran günü polis tarafından yapılan aramada evinde uyuşturucu bulunan zanlı B.D. tutuklu yargılanacak.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder, zanlı B.D’nin 25 Haziran 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından alınan bilgide, zanlının Lefkoşa’daki evinde mahkeme emri yapılan aramada yatak odasında komodin çekmecesinde 4 adet foil kâğıdına sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve çekmece içerisinde 45 miligram ağırlığında tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının benzeri sabıkaları ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde davası olduğunu belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.