Polis haberleri...

Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında 2 kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, "2023 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde", Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen İ.Y.(E-18), S.K.(E-18) ve A.A.D.(E-16) tespit edilerek, tutuklanmışlardı.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahısların, Girne’de faaliyet gösteren iki ayrı marketten daha toplam 1822,90 TL değerindeki 3 şişe alkollü içkiyi alıp, çaldıkları ve söz konusu içkileri de Girne’de faaliyet gösteren başka iki markete sattıkları tespit edildi.

Çalıntı olduklarını bildikleri halde bahse konu içkileri piyasa değerinin altında satın alan iki ayrı market çalışanı E.D.(E-25) ve K.K.(E-19) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Lapta’da kanunsuz mal tasarrufu

Lapta’da, M.A.Y.’ın (E-30), "çalınmış olduğundan makul olarak şüphe edilen 46 adet demirden mamul inşaat plakası ile yaklaşık 50 kg. ağırlığındaki inşaat demirini kanunsuz olarak tasarruf edip, Alsancak’ta bir hurdacıya satarak sahtekarlıkla 2 bin 650 TL para temin ettiği" tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Dipkarpaz’da kanunsuz avlama

Dipkarpaz’da dün Ayfilo mevkiinde, polis tarafından yapılan kontrol sonucu, H.E. (E-50) ve K.Y.’nin (E-53) ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da müzik yasağına uyulmadı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmede dün polis tarafından yapılan kontrol sonucu, Çevre Koruma Dairesi tarafından alınan karar gereği “28.02.2023 tarihine kadar eğlence yerlerinde müzik yapılması yasak” olduğu halde müzik yapıldığı tespit edildi. Bahse konu iş yeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.