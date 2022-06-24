Polis: “Gönüllü ifade verdi, uyuşturucu aldığını söyledi”

Narkotik, yabancı uyruklu 8 kişiyi Kıbrıs’ın güneyine geçireceği sırada yakalanan ve aracında eroin bulunan zanlı N. Ö., uyuşturucu verdiği zanlı T.A. ile birlikte mahkemeye çıkardı.

Polis, zanlı T.A’nın mahkemede verdiği gönüllü ifadesinde daha önceden de N.Ö’den uyuşturucu aldığını itiraf ettiğini anlattı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru İbrahim Toz, yaşananları aktardı.

Polis, 20 Haziran tarihinde saat 20.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünü tarafından, Ercan Havaalanı giriş kısmında bulunan çember üzerinde yapılan operasyonda, 8 zanlıyla birlikte Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak suçundan tutuklanan zanlı N.Ö.’nün (E-39) van aracının direksiyonunda 18 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve aranan bir şahıs olduğunu belirtti.

23 Haziran tarihinde ise Lefkoşa’da şüpheli görülen Zanlı T. A.’nın (E-28) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada eroin ve kalıntılarının olduğu çeşitli eşyalar bulunduğunu belirten Polis, aynı gün zanlının ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda ve temin edilen gönüllü ifadesinde, tasarrufunda bulunan söz konusu uyuşturucu maddeleri 19 Haziran tarihinde zanlı N.Ö.’den iki paket halinde 600 TL para karşılığında aldığı ve olay gününe kadar bir kısmını kullanıp tükettiğinin öğrenildiğini belirtti. Polis, yine zanlıdan yapılan soruşturmalarda ve temin edilen gönüllü ifadesinde, Mayıs ayından bu yana Zanlı N. Ö.’den birçok kez paketi 300 TL karşılığında Eroin türü uyuşturucu madde alıp aynı şekilde kullandığının öğrenildiğini söyledi. Polis, zanlı T. A.’nın suçlarını itiraf içerikli gönüllü bir ifade verdiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirip, iki zanlının da 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Uyuşturucu suçuyla yargılanan N.Ö. ‘Yasak Bölgeyi İhlal etmekten’ tutuklanmıştı

Ercan bölgesinde van tipi araca yönelik yapılan operasyon sonucu, 70 Euro karşılığında Kıbrıs’ın güneyine geçmeye çalışan 9 kişi ve uyuşturucu suçuyla da yargılanan araç sürücüsü N.Ö. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konuyla ilgili bilgi veren polis, 20 Haziran tarihinde, saat 20.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünü tarafından, Ercan Havaalanı giriş kısmında bulunan çember üzerinde yapılan operasyonda 39 yaşındaki N.Ö. isimli zanlının, kendisine Whatsapp üzerinden konum bilgileri verilen kişileri almak üzere UKÜ yakınlarına gittiğini dönüş yolunda araçtaki 9 kişi ile birlikte tespit edildiğini aktardı.

Polis, akabinde zanlıdan yapılan soruşturmada araç içerisinde bulunan şahıslardan kişi başı 70 Euro karşılığında Akıncılar köyüne götürmek için irtibat kurduğu, ‘Numan’ isimli şahsa teslim ederek Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçmelerine yardımcı olmak maksadı ile anlaştıklarını ve bahse konu şahısları KKTC'den Askeri Yasak Bölgeyi İhlal etmek için ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, adı edilenlerin derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini tamamlandığını söyleyerek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, yasal bağı olmayan zanlılardan üçünün 20 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine, diğer zanlıların ise 15’er bin TL’lik nakdi teminat yatırması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada iki gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.