Polis: "Firari şahıs ile ilgili herhangi bir gelişme yok"

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden firar eden Alexander Satlaev’i arama çalışmaları devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, firari şahıs ile ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığı kaydedildi.

Satlaev’i arama çalışmaları bugün Lapta bölgesinde sürdürüldü ancak polis ekipleri bir sonuca ulaşamadı.