Polis evine baskın yaptı, uyuşturucuları pencereden attı

Lefkoşa’daki evine düzenlenen polis baskınında uyuşturucuları pencereden atan zanlı D. P. J tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Ramadan Karahüseyin, zanlının ‘Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma-Tasarruf Verme’ suçlarıyla mahkeme huzurunda olduğunu belirtti.

Polis, 3.06.2021 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Lefkoşa'da sakin zanlının tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığının öğrenildiğini anlattı. Polis, evine mahkeme emri ile yapılan baskında zanlının foil kağıdı parçalarına sarılı 16 paket halinde satışa hazır yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri pencereden attığını ve emarelerin emare olarak alındığını anlattı.

Polis, zanlının uyuşturucuyu 2 bin 500 TL karşılığında aranan bir şahıstan aldığının da tespit edildiğini belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini aranan 1 kişi olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.