Polis: “Evinde satışa hazır 11 paket uyuşturucu tespit edildi”

Lefkoşa’da Narkotik ekiplerinin yaptığı aramada üzerinde 1 gram, evinde ise 11 paketi satışa hazır vaziyette olmak üzere toplam yaklaşık 65 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturtucuya rastlanan zanlı O.P.P mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede polis memuru Kağan Kurtbir bilgileri paylaştı. Kurtbir zanlı P.O.O.’nun “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri İthal Alma Tasarruf Ve Verme” suçlarından yargılandığını söyledi. Polis, zanlının 2 Eylül tarihinde saat 15.00 raddelerinde Narkotik ekipleri tarafından şüpheli olarak tespit edildiğini yapılan kontrol sonucu üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini ve tutuklandığını belirtti.

Polis tutuklanan zanlının aynı gün Lefkoşa evinde yapılan aramada tasarrufunda 11 paketi satışa hazır vaziyette olmak üzere toplam yaklaşık 65 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturtucu madde bulunduğu ve emare olarak alındığını ifade etti.

Zanlı 3 paketi sattığını itiraf etti

Polis, zanlının söz konusu maddeleri 26 Ağustos tarihinde 70 gram olarak satın aldığı ve kendisinin paketlediği, bu paketlerden 3 bin TL karşılığı 3 paketini sattığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının söz konusu maddeleri temin ettiği kişi ile maddeleri sattığı kişilerin arandığını ayrıca emare olarak alınan maddelerin laboratuvara gönderileceği ifadenin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.