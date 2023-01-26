Polis: Başına çekiç ve demir çubukla vurdu

İskele’de 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un öldürülmesi ile ilgili tutuklanan cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ mahkemeye çıkarıldı, soruşturma amaçlı, otopsi raporu çıkana dek 1 gün tutukluluk aldı.

Dün İskele’de bir inşaatta 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un öldürülmesiyle ilgili aranan ve güneyde tespit edilerek Kıbrıslı Rum polis ekiplerince yakalanmasının ardından kuzeye iade edilen cinayet zanlısı, bu sabah mahkemeye huzurundaydı.

Polisin geniş güvenlik önlemi altında İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan cinayet zanlısı Sefer Buğra ALTUNDAĞ aleyhine soruşturma maksatlı 1 gün tutukluluk emri alındı.

Cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ yarın yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Korkunç detaylar...

İskele Kaza Mahkemesi'nde olayı aktaran Polis Müfettiş Muavini Erdim Kara, cinayetin 25 Ocak günü, saat 01.59 ile 02.12 saatleri arasında gerceklestiğini söyledi.

Polis, zanlının, 16 yaşındaki Zehie'yi İskele'deki inşaat alanına götürdüğünü ve tartışmalarının ardından başına 5 kez çekiçle vurduğunu söyledi.

Polis, zanlının, Zehie'yi 100 metre ileriye araçla taşıdığını ve 2 kez de demir çubukla yine başına vurarak öldürdüğünü anlattı.

Cinayet zanlısı teslim edildi

İskele'de cinayet