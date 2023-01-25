İskele'de cinayet

İskele Long Beach Bölgesinde, bir inşaat alanı içerisinde bulunan cesedin, Gazimağusa’da yaşayan 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, Adli Tıp Uzmanı tarafından olay yerinde ceset üzerinde yapılan dış muayenede, kadının başına küt bir cisimle vurulmak suretiyle öldürülmüş olabileceğini açıkladı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre olayla ilgili polis, S.A. isimli şahıstan şüpheleniyor.

Aranmakta olan söz konusu şahsın, Kıbrıs’ın güneyine geçtiğinden şüpheleniliyor.

Elde edilen bilgilere göre polis, Derinya geçiş noktası yakınlarında bulduğu bir araçta kan izleri tespit etti.

Araçta yanık izlerinin bulunduğu, zanlının aracı yakmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Kanlı araç Derinya'da bulundu

Olay yerinden elde edilen bilgiye göre; ilk etapta cinayette kullanılan araç, askerler tarafından Derinya’da işler vaziyette bulundu.

Zanlının kıyafetleriyle birlikte aracı yakmaya çalıştığı ancak başaramadığı öğrenildi.

Bilgi gelmesinin ardından araç, polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından, Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldü.

Siyah bir jeep olduğu öğrenilen aracın sol ön koltuğu ve dışında da kan izleri bulundu.

Cinayete kurban giden Reessur’un inşaat alanı içerisinde öldürüldüğü, aynı alanda farklı bir noktaya bırakıldığı da elde edilen bilgiler arasında.

Polis, zanlının güneye kaçma ihtimali üzerinde de duruyor.