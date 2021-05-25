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Özersay: "Adalı dosyası ortada yok"

Özersay: "Adalı dosyası ortada yok"

Halkın Partisi genel başkanı Kudret Özersay: "Az önce bize ulaşan bir duyuma göre Kutlu Adalı cinayeti dosyası ortada yok, 1990larda hazırlanan polis dosyası kayıp! Bunun doğru olduğuna inanmak istemiyorum!"

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Halkın Partisi genel başkanı Kudret Özersay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kutlu Adalı dosyasının kayıp olduğu bilgisini aldıklarını ifade etti. 

Özersay'ın paylaşımı şöyle:

 "Az önce bize ulaşan bir duyuma göre Kutlu Adalı cinayeti dosyası ortada yok, 1990'larda hazırlanan polis dosyası kayıp! Bunun doğru olduğuna inanmak istemiyorum!" 

 

 

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