Polis, Arıklı'nın kardeşini yalanladı

ÜstEL Hükümeti’nin küçük ortağı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın kardeşi Ayhan Arıklı'nın, bir tanıdığının vize süresini yükseltmek için polise sesini yükselttiği, ardından da 15 gün isterken 30 gün uzatma aldığı yönündeki paylaşımıyla ilgili polisten açıklama geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, böyle bir olayın yaşanmadığı, vize uzatma işleminin, "yasaların verdiği yetki çerçevesinde" gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, Arıklı'nın kendisini ayrıcalıklı göstermek pahasına, kamu görevlilerini değersizleştirecek davranışlar sergilediği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Facebook sosyal paylaşım sitesinde kişisel hesabından paylaşımda bulunan bir vatandaşın, bir tanıdığının vize uzatma işlemleri için Polis Genel Müdürlüğü’ne geldiğini ve sırasıyla yetkililerle görüşmesine rağmen vize uzatma işleminin yapılmadığını ancak görevli polislere sesini yükseltmesi neticesinde talebinin gerçekleştirildiği yönünde mesnetsiz ve Polis Genel Müdürlüğü personelini küçük düşürücü bir paylaşımda bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu şahsın paylaşımında belirttiği şekilde bir olay vuku bulmamış olup, söz konusu şahsın müracaatı değerlendirilerek yasaların verdiği yetki çerçevesinde vize uzatma işlemi görevli polislerimiz tarafından gerçekleştirmiştir.

Görüleceği üzere bazı kimselerin toplum nazarında kendilerini ayrıcalıklı göstermek pahasına, görevini layıkıyla yapan kamu görevlilerini değersizleştirerek yakışık almayan bir davranış sergiledikleri görülmektedir.

Polis Teşkilatı ilkeli duruşu, vakar ve onurlu görev anlayışı ile görev ve sorumluluklarının bilinci içerisinde vazifesinin başında olduğunu kamuoyunun bir kez daha bilgisine getiririz."

Ne olmuştu?

ÜstEL Hükümeti’nin küçük ortağı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın kardeşi Ayhan Arıklı, Ercan’dan 15 gün önce Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapan ve 15 günlük vizesi dolan ancak bu süreyi uzatmak isteyen bir tanıdığı için polise gittiğini, polis çavuşu, subay ve muhaceret müdürü ile görüştüğünü, İçişleri Bakanı’nın talimatı gereği bu süreyi uzatamadığını söyledi. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arıklı, yaşananlar üzerine polise “sesini yükselttiğini” belirtti, bu sayede vizenin 15 gün değil 1 ay uzatıldığını ifade etti. Arıklı, “Türkiye dostu UBP bu mu?” diye de sordu.