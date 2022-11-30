Polis: “Aranan kişiler var”

Kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarruf suçlarından tutuklanan zanlılar A. A. ve G. G. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Fadıl Metin, olguları aktardı. Polis, zanlı A.A. ve G. G.’nin “Kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarrufu” suçundan yargılandığını belirtti. İki zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğu ve satışını yaptıklarına dair bilgi alındığını söyleyen Polis, aynı gün zanlıların Lefkoşa’da bir cafede tespit edildiğini belirtti. Zanlı G. G.’nin tasarrufunda 20 gram, araçlarında yapılan aramada ise 3 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını söyleyen Polis, her iki zanlının da itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini ancak teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirtti. Polis, aranan kişiler, soruşturulacak şahıslar, incelenecek emareler olduğunu söyleyerek zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.